Болельщики «Ливерпуля» осудили вхождение клуба в европейскую Суперлигу

Болельщики «Ливерпуля» выступили против решения клуба стать одним из основателей европейской футбольной Суперлиги.

Болельщики вывесили на ограде стадиона «Энфилд» баннеры с надписями «Болельщики «Ливерпуля» против Суперлиги Европы» и «Позор вам. RIP, «Ливерпуль». 1892—2021».

Помимо «Ливерпуля», основателями Суперлиги также стали английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Ранее президент УЕФА назвал чушью организацию Суперлиги.