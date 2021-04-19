Болельщики «Ливерпуля» осудили вхождение клуба в европейскую Суперлигу

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Болельщики «Ливерпуля» выступили против решения клуба стать одним из основателей европейской футбольной Суперлиги.
Болельщики «Ливерпуля» осудили вхождение клуба в европейскую Суперлигу
  • Reuters

Болельщики вывесили на ограде стадиона «Энфилд» баннеры с надписями «Болельщики «Ливерпуля» против Суперлиги Европы» и «Позор вам. RIP, «Ливерпуль». 1892—2021».

Помимо «Ливерпуля», основателями Суперлиги также стали английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Ранее президент УЕФА назвал чушью организацию Суперлиги.

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