Генсек профсоюза футболистов и тренеров — о Суперлиге: для мирового футбола это хорошая новость

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Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков положительно оценил создание европейской Суперлиги.
Генсек профсоюза футболистов и тренеров — о Суперлиге: для мирового футбола это хорошая новость
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«Для мирового футбола это хорошая новость, потому что появление Суперлиги привлечёт больше денег. Обратите внимание: в подавляющем большинстве случаев её участниками стали клубы, акционерами которых являются американские компании, — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Милан». Это говорит о том, что в первую очередь они рассматривают спорт как бизнес. Это не плохо, а хорошо, потому что бизнес создаёт регуляцию», — объяснил Грамматиков в интервью RT.

О создании европейской Суперлиги стало известно накануне, когда 12 клубов официально объявили о намерении присоединиться к новому турниру. Его участниками станут «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус».

Ранее сообщалось, что президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал появление Суперлиги.

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