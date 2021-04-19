Генсек профсоюза футболистов и тренеров — о Суперлиге: для мирового футбола это хорошая новость

Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков положительно оценил создание европейской Суперлиги.

«Для мирового футбола это хорошая новость, потому что появление Суперлиги привлечёт больше денег. Обратите внимание: в подавляющем большинстве случаев её участниками стали клубы, акционерами которых являются американские компании, — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Милан». Это говорит о том, что в первую очередь они рассматривают спорт как бизнес. Это не плохо, а хорошо, потому что бизнес создаёт регуляцию», — объяснил Грамматиков в интервью RT.

О создании европейской Суперлиги стало известно накануне, когда 12 клубов официально объявили о намерении присоединиться к новому турниру. Его участниками станут «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус».

Ранее сообщалось, что президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал появление Суперлиги.