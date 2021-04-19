«Тамбов» выразил готовность выступать в Суперлиге

В футбольном клубе «Тамбов» прокомментировали новость об официальном формировании европейской Суперлиги.

«Уважаемый Флорентино Перес! ФК «Тамбов» имеет мало шансов остаться в Российской премьер-лиге в следующем году (особенно после вчерашнего перформанса ФК «Уфа»). Мы открыты к предложению о выступлении в Суперлиге. С уважением, ФК «Тамбов», — говорится в сообщении на официальной странице «Тамбова» в Twitter.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что РПЛ выступила против создания Суперлиги.