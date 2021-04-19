Ян: Союз ММА России даёт возможность ребятам найти себя и свой путь в спорте

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян оценил перспективы для молодёжи на чемпионате России по ММА среди юниоров в Березняках.
Ян: Союз ММА России даёт возможность ребятам найти себя и свой путь в спорте
  • Reuters

«Сегодня были хорошие поединки. Очень зрелищно, показательно, виден уровень спортсменов и то, как они прогрессируют год от года. Помню свои старты в 2013 году на таких турнирах. Очень выросло мастерство ребят с приходом такой глобализации смешанных боевых единоборств в России. В каждом регионе открываются федерации и залы. Всё больше и больше людей занимается этим спортом», — цитирует Яна пресс-служба Союза ММА России.

Боец посоветовал родителям смело отдавать своих детей в ММА.

«Это вид спорта, где есть каждый этап развития ребёнка, становление его пути как спортсмена. Сначала его учат каким-то базовым координационным движениям, подготавливают тело к серьёзным нагрузкам. Когда дети приходят заниматься, их не ставят сразу в спарринги. Грамотный тренер делает всё это постепенно», — сказал он.

Также Ян выразил признательность Союзу ММА России за организацию турнира.

«В связи с пандемией то, что во всём мире возобновляются турниры, возобновляется присутствие зрителей, очень интересно и приятно. Я сам выступаю постоянно, без зрителей выступал в Америке и Абу-Даби. Была не та атмосфера, сейчас всё возвращается. Здесь, в Березниках, молодёжь может себя проявить. Вообще всё начинается с любительских турниров, с любительской карьеры. Союз ММА России даёт возможность ребятам найти себя и свой путь в спорте. Кто-то реализуется, кто-то не реализуется. Считаю, что ты не можешь сразу стать чемпионом, но спорт — хорошая школа жизни, дисциплина, круг общения, здравые мысли. Это для парня и для мужчины очень важно: знать, где ты и зачем ты!» — сказал боец.

Чемпионами России 2021 года стали: Алиджон Салохитдинов, Ахмад Амаев, Асеф Чапуров, Джамалутдин Гусейнов, Максим Фукс, Владислав Сукаленко, Мухамед-Афанди Асипов,  Гаджимагомед Асадулаев, Гамзат Сиражудинов и Дмитрий Бабаев.

Ранее сообщалось, что Стерлинг перенёс операцию, из-за которой отложили реванш с Яном.

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