Стерлинг перенёс операцию, из-за которой отложили реванш с Яном

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг перенёс операцию.

«Огромное спасибо доктору Роберту Уоткинсу за восстановление моей шеи с заменой диска между шестым и седьмым позвонками. Большая часть сил вернулась немедленно, и больше нет ни онемения, ни боли!» — написал Стерлинг на своей странице в Instagram.

По словам бойца, 15 апреля — его первый день на пути восстановления. Он выразил надежду, что сможет снова жить без боли.

Таким образом, реванш Стерлинга с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Петром Яном состоится позже, чем предполагалось.

Стерлинг 7 марта завоевал пояс чемпиона UFC в легчайшей весовой категории, после того как российского бойца Петра Яна дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову американца и лишили титула.

Ранее Пётр Ян потребовал лишить Стерлинга чемпионского пояса UFC.