Источник: два французских клуба ежегодно будут участвовать в Суперлиге

Два клуба из Франции каждый год будут принимать участие в европейской Суперлиге.

По информации AFP, в Суперлигу может попасть чемпион Франции, а также ещё один клуб из французской Лиги 1.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что Макрон поддержал отказ французских клубов от участия в Суперлиге.