Президент «Тоттенхэма» прокомментировал отставку Моуринью

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Президент лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэниэл Леви прокомментировал увольнение главного тренера команды Жозе Моуринью.
Президент «Тоттенхэма» прокомментировал отставку Моуринью
  • Reuters

«Жозе Моуринью и его штаб были с «Тоттенхэм Хотспур» в один из самых трудных периодов для клуба. Жозе — настоящий профессионал, показавший потрясающую устойчивость во время пандемии. Я наслаждался работой с Моуринью и сожалею, что всё сложилось не так, как мы с ним предполагали», — цитирует Леви пресс-служба «Тоттенхэм Хотспур».

Президент лондонского клуба отметил, что Моуринью всегда будут рады в «Тоттенхэме».

«Мы благодарим Жозе Моуринью и его штаб за их работу», — сказал он.

После 32 туров Английской премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» набрал 50 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года. Он также работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере» и «Порту».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» уволил Моуринью из-за протестов тренера против Суперлиги.

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