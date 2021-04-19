Источник: «Тоттенхэм» уволил Моуринью из-за протестов тренера против Суперлиги
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Как сообщает журналист Тревор Азул в Twitter, Моуринью отказывался проводить тренировку в знак протеста против участия «Тоттенхэм Хотспур» в европейской Суперлиге.
Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».
Ранее сообщалось, что ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.