СМИ: УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил реформу Лиги чемпионов.
СМИ: УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов
  • © REUTERS/Denis Balibouse

По информации Deutsche Welle, обновлённая Лига чемпионов стартует в 2024 году.

Сообщается, что в турнире будут участвовать 36 команд вместо 32.

Новый формат турнира предусматривает одну лигу вместо разделения на группы.

Восемь лучших клубов будут выходить в плей-офф, а остальные будут проходить отбор через новый раунд плей-офф.

Всем клубам будет гарантировано по десять матчей в сезоне и увеличение доходов.

Ранее организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира.

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