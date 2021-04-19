СМИ: УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов
- © REUTERS/Denis Balibouse
По информации Deutsche Welle, обновлённая Лига чемпионов стартует в 2024 году.
Сообщается, что в турнире будут участвовать 36 команд вместо 32.
Новый формат турнира предусматривает одну лигу вместо разделения на группы.
Восемь лучших клубов будут выходить в плей-офф, а остальные будут проходить отбор через новый раунд плей-офф.
Всем клубам будет гарантировано по десять матчей в сезоне и увеличение доходов.
Ранее организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира.