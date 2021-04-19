Сёмин — о создании Суперлиги: футбол принадлежит болельщикам, а их об этом решении никто не спросил

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.

«Я негативно отношусь к этому мероприятию. Футбол принадлежит болельщикам, а их об этом решении никто не спросил. 12 человек не могут решать такой серьёзный вопрос. И спортивного принципа тут нет», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

По мнению тренера, создание Суперлиги не пойдёт на пользу футболу.

«Это плохо не только для России. Когда-то в финале Лиге чемпионов УЕФА играла белградская «Црвена Звезда». В финал по спортивному принципу мог пробиться любой клуб. Деньги играют роль, но к футболу надо относиться бережно. УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) и ФИФА (Международный футбольный союз) примут своё решение», — сказал он.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.