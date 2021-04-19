В Госдуме прокомментировали создание футбольной Суперлиги

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.

«Основной причиной подобных действий является усталость ведущих европейских клубов от формата, который существует на сегодняшний день. Лига чемпионов и Лига Европы устарели, и если ФИФА (Международная федерация футбола) и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) хотят остаться в тренде клубного чемпионата, то надо срочно что-то предпринимать. Потому что тот формат, который есть сегодня, надоел уже не только болельщикам, но и игрокам», — цитирует Лебедева «Чемпионат».

По мнению депутата, Суперлига по зрелищности, финансовой стороне вопроса, посещаемости будет на голову выше других футбольных турниров.

«Если клубы примут решение не принимать участия в Лиге чемпионов, то она вместе с Лигой Европы сама по себе умрёт», — сказал он.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.