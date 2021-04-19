В Госдуме прокомментировали создание футбольной Суперлиги

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Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.
В Госдуме прокомментировали создание футбольной Суперлиги
  • AFP

«Основной причиной подобных действий является усталость ведущих европейских клубов от формата, который существует на сегодняшний день. Лига чемпионов и Лига Европы устарели, и если ФИФА (Международная федерация футбола) и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) хотят остаться в тренде клубного чемпионата, то надо срочно что-то предпринимать. Потому что тот формат, который есть сегодня, надоел уже не только болельщикам, но и игрокам», — цитирует Лебедева «Чемпионат».

По мнению депутата, Суперлига по зрелищности, финансовой стороне вопроса, посещаемости будет на голову выше других футбольных турниров.

«Если клубы примут решение не принимать участия в Лиге чемпионов, то она вместе с Лигой Европы сама по себе умрёт», — сказал он.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.

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