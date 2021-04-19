Источник: УЕФА может приостановить розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшее время примет решение относительно продолжения сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы после создания европейской Суперлиги.

Reuters

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter. По данным источника, УЕФА примет окончательное решение 19 апреля. Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале». Ранее сообщалось, что ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.