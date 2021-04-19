Немецкая футбольная лига выступила против создания Суперлиги

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Директор Немецкой футбольной лиги (НФЛ) Кристиан Зайферт прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.
Немецкая футбольная лига выступила против создания Суперлиги
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«НФЛ против создания и функционирования Суперлиги. Экономические интересы клубов Англии, Испании и Италии не должны выходить на первый план и рушить всю систему футбола в Европе. Суперлига — это удар по европейскому футболу, поэтому я поддерживаю инициативы УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций. — RT), АПЛ (Английской премьер-лиги. — RT), французской Лиги 1 и испанской Ла Лиги и осуждаю создание этого турнира», — цитирует Зайферта НФЛ в Twitter.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.

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