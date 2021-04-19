Президент Ла Лиги отреагировал на создание европейской Суперлиги

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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.
Президент Ла Лиги отреагировал на создание европейской Суперлиги
  • Reuters

«А вот и гуру PowerPoint-Суперлиги выбрались из тёмного бара в пять утра, опьянённые эгоизмом и отсутствием солидарности. УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций. — RT), европейские лиги и Ла Лига готовились — они получат ответ», — написал Тебас в Twitter.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.

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