В АПЛ прокомментировали создание европейской Суперлиги

В Английской премьер-лиге (АПЛ) прокомментировали новость об официальном формировании европейской Суперлиги.

«Создание европейской Суперлиги противоречит спортивным принципам, заложенным в основу футбола. Болельщики всех клубов мечтают, чтобы их команда стала первой и играла с грандами, но Суперлига рушит их мечты», — говорится в заявлении на официальном сайте АПЛ.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.