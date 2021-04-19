Российские фигуристы вернулись на родину после победы на командном ЧМ

Сборная России вернулась на родину после победы на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Осаке.

«Сегодня утром аэропорт Владивосток встречает победителей! Наша сборная по фигурному катанию триумфально выступила в японской Осаке и впервые в истории стала победителем командного чемпионата мира. Гордимся командой!» — говорится в сообщении на официальной странице Международного аэропорта Владивостока в Instagram.

Сборная России одержала победу на командном чемпионате мира, набрав 125 баллов. Второе место с 110 баллами заняла национальная команда США. На третьей позиции с 107 баллами расположилась Япония.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые в истории выиграла командный ЧМ по фигурному катанию.