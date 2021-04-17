Сборная России впервые в истории выиграла командный ЧМ по фигурному катанию

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Российские фигуристы заняли итоговое первое место на командном чемпионате мира 2021 года в японской Осаке.
Сборная России впервые в истории выиграла командный ЧМ по фигурному катанию
  • РИА Новости

Россияне гарантировали себе победу после чистого проката Елизаветы Туктамышевой, которая набрала 146,23 балла по итогам проката.

Таким образом, сборная России набрала 127 очков и расположилась на первом месте в итоговой турнирной таблице. Второе место заняла команда США, а тройку лучших замкнули японцы.

Ранее было опубликовано видео произвольной программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на командном ЧМ.

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