Сборная России впервые в истории выиграла командный ЧМ по фигурному катанию
- РИА Новости
Россияне гарантировали себе победу после чистого проката Елизаветы Туктамышевой, которая набрала 146,23 балла по итогам проката.
Таким образом, сборная России набрала 127 очков и расположилась на первом месте в итоговой турнирной таблице. Второе место заняла команда США, а тройку лучших замкнули японцы.
Ранее было опубликовано видео произвольной программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на командном ЧМ.