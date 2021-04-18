«Валенсия» сыграла вничью с «Бетисом» в матче Примеры, Черышев провёл на поле 68 минут

«Валенсия» и «Бетис» не выявили победителя в матче 33-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Севилье и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев отличились Набиль Фекир и Серхио Каналес. «Валенсия» ответила голами Гонсалу Гедеша и Карлоса Солера (с пенальти).

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён на 68-й минуте.

«Бетис» набрал 48 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (35) находится на 14-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Сосьедадом» в Примере.