«Валенсия» сыграла вничью с «Бетисом» в матче Примеры, Черышев провёл на поле 68 минут
Встреча прошла в Севилье и завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев отличились Набиль Фекир и Серхио Каналес. «Валенсия» ответила голами Гонсалу Гедеша и Карлоса Солера (с пенальти).
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён на 68-й минуте.
«Бетис» набрал 48 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (35) находится на 14-й позиции.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Сосьедадом» в Примере.