«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Сосьедадом» в Примере

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«Валенсия» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче 30-го тура испанской Примеры.
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Сосьедадом» в Примере
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Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 2:2.

«Валенсия» упустила шанс выйти вперёд на 29-й минуте. Пенальти не реализовал Карлос Солер.

«Сосьедад» забил первым. На 33-й минуте отличился Андер Гевара, а на 45-й минуте преимущество удвоил Александер Исак.

«Валенсия» на 60-й минуте ответила голом Даниэля Васса с пенальти и на 73-й минуте — голом Габриэла Паулисты.

На 80-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве, за две жёлтые карточки с поля был удалён Макси Гомес.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён на 63-й минуте.

«Сосьедад» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, «Валенсия» с 34 очками — 13-я.

Ранее сообщалось, что «Реал» победил «Барселону» в эль-класико.

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