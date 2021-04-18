«Вашингтон» уступил «Бостону» в НХЛ, Кузнецов и Орлов отметились голевыми передачами

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Бостоне и завершилась в пользу хозяев — 6:3.

В составе «Брюинз» дублями отметились Патрис Бержерон, Давид Крейчи и Брэд Маршан. Гости ответили дублем Ти Джея Оши и Энтони Манты.

Российские игроки «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сделали по одной результативной передаче.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Дениса Гурьянова помогли «Даллас Старз» разгромить «Коламбус Блю Джекетс» в матче НХЛ.

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