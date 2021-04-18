«Вашингтон» уступил «Бостону» в НХЛ, Кузнецов и Орлов отметились голевыми передачами
Встреча прошла в Бостоне и завершилась в пользу хозяев — 6:3.
В составе «Брюинз» дублями отметились Патрис Бержерон, Давид Крейчи и Брэд Маршан. Гости ответили дублем Ти Джея Оши и Энтони Манты.
Российские игроки «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сделали по одной результативной передаче.
Ранее сообщалось, что шайба и передача Дениса Гурьянова помогли «Даллас Старз» разгромить «Коламбус Блю Джекетс» в матче НХЛ.