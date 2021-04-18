Шайба и передача Гурьянова помогли «Далласу» разгромить «Коламбус» в матче НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 5:1.
В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Денис Гурьянов, Джейми Бенн, Джо Павелски, Йон Клингберг и Эса Линделль. В составе «Коламбуса» — российский защитник Владислав Гавриков.
Гурьянов также отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что шайбы Зайцева и Зуба помогли «Оттаве» победить «Монреаль» в матче НХЛ.