Шайба и передача Гурьянова помогли «Далласу» разгромить «Коламбус» в матче НХЛ

«Даллас Старз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 5:1.

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Денис Гурьянов, Джейми Бенн, Джо Павелски, Йон Клингберг и Эса Линделль. В составе «Коламбуса» — российский защитник Владислав Гавриков.

Гурьянов также отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что шайбы Зайцева и Зуба помогли «Оттаве» победить «Монреаль» в матче НХЛ.