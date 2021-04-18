Тренер «Уфы» объяснил причины победы над «Спартаком»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

«С учётом того, что не было Соболева, мы спокойно отдавали две трети поля, чтобы быстро выбегать в атаку. В первом тайме я вообще не помню моментов у наших ворот, мы же создали три, а забили один. Во второй половине попросили ребят действовать активно и агрессивно, забили второй и, как вы сами видели, могли ещё два-три мяча забивать. В целом благодарен футболистам. За недельный цикл подготовки они продемонстрировали самоотдачу, а через неё приходит результат», — сказал Стукалов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Спартак» на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 0:3. Красно-белые занимают третье место в чемпионате России с 47 очками в активе. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась на 14-ю строчку.

Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на победу над «Спартаком».