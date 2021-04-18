В РПЛ объяснили участие футболиста «Уфы» Камилова в матче со «Спартаком»

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В Российской премьер-лиге (РПЛ) объяснили участие полузащитника «Уфы» Владислава Камилова в матче 26-го тура с московским «Спартаком».
В РПЛ объяснили участие футболиста «Уфы» Камилова в матче со «Спартаком»
  • © Пресс-служба ФК "Урал"

Как сообщает пресс-служба лиги, согласно ст. 19.3 регламента РПЛ, Камилов ещё в 21-м туре чемпионата отбыл дисквалификацию за карточки, которые он получил в матчах Футбольной национальной лиги с «Акроном» и «Краснодаром-2» во время выступления за «СКА-Хабаровск», а также в матчах РПЛ за «Уфу» с «Ротором» и «Химками».

«Его участию в матче со «Спартаком» ничего не мешает», — говорится в заявлении.

Ранее Леонид Федун накануне матча с «Уфой» высказался о перспективах «Спартака» стать чемпионом к столетию клуба.

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