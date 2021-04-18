Агент Николича опроверг намерение серба покинуть «Локомотив»

Короткая ссылка
Агент главного тренера «Локомотива» Марко Николича Деян Йоксимович опроверг информацию о том, что сербский специалист готов покинуть клуб ввиду несогласия с кадровой политикой руководства.
Агент Николича опроверг намерение серба покинуть «Локомотив»
  • © Пресс-служба ФК "Локомотив"

«Это неправда. Марко никому ничего не объявлял. Игроки уходят и приходят, а клуб остаётся. Если есть план в клубе и хороший сектор в спортивном направлении, то тренеры легко смогут договориться с клубом. Это совместная работа. Не только касается Марко сейчас, но и любого тренера», — цитирует Йоксимовича «Спорт-Экспресс».

Николич возглавляет «Локомотив» с 1 июня 2020 года. В нынешнем сезоне железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, отставая на шесть очков от «Зенита».

Ранее сообщалось, что Николич готов уйти из «Локомотива» из-за разногласий с руководством клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить