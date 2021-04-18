Агент Николича опроверг намерение серба покинуть «Локомотив»

Агент главного тренера «Локомотива» Марко Николича Деян Йоксимович опроверг информацию о том, что сербский специалист готов покинуть клуб ввиду несогласия с кадровой политикой руководства.

«Это неправда. Марко никому ничего не объявлял. Игроки уходят и приходят, а клуб остаётся. Если есть план в клубе и хороший сектор в спортивном направлении, то тренеры легко смогут договориться с клубом. Это совместная работа. Не только касается Марко сейчас, но и любого тренера», — цитирует Йоксимовича «Спорт-Экспресс».

Николич возглавляет «Локомотив» с 1 июня 2020 года. В нынешнем сезоне железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, отставая на шесть очков от «Зенита».

Ранее сообщалось, что Николич готов уйти из «Локомотива» из-за разногласий с руководством клуба.