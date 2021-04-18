В «Баварии» прокомментировали желание Флика покинуть команду

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«Бавария» опубликовала официальное заявление после того, как главный тренер команды Ханс-Дитер Флик объявил о желании уйти из клуба по окончании сезона.
В «Баварии» прокомментировали желание Флика покинуть команду
  • Reuters

«Вчера главный тренер «Баварии» Ханси Флик публично объявил о своём желании расторгнуть контракт, который действует до июня 2023 года, в конце нынешнего сезона. Ханси Флик проинформировал исполнительный совет «Баварии» об этом желании на прошлой неделе. Ханси Флик и «Бавария» договорились сосредоточить внимание на матчах с «Вольфсбургом», «Байером» и «Майнцем», чтобы не нарушать концентрацию всего клуба на этих трёх важных играх. «Бавария» не одобряет односторонние сообщения Ханси Флика и продолжит переговоры после поединка в Майнце, как было согласовано», — гласит сообщение руководства клуба.

56-летний Флик, действие контракта которого рассчитано до лета 2023 года, 17 апреля объявил о намерении расторгнуть соглашение.

Ранее Флик объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона.

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