Флик объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона

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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик объявил, что покинет команду в конце сезона.
Флик объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона
  • Reuters

«Я бы хотел расторгнуть контракт с клубом, это так. Причины останутся внутри клуба. Для меня очень важно было самому сказать об этом команде, потому что слухи уже ходят», — приводит слова Флика Kicker.

Он отметил, что с его будущим пока не всё ясно.

«С моим будущим ещё не всё ясно. Мы не обсуждали работу в сборной. Конечно, любой тренер рассмотрит возможность тренировать сборную Германии, но сперва мне нужно всё осмыслить. Последние недели непросто мне дались. Вот почему было очень важно самому обо всём сказать клубу и моей команде», — добавил специалист.

Контракт 56-летнего специалиста с «Баварией» рассчитан до 2023 года. Под руководством Флика «Бавария» уже завоевала титул чемпиона Бундеслиги, выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Германии.

Ранее Маттеус сообщил, что Флик летом сменит Лёва на посту главного тренера сборной Германии.

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