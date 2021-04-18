Источник: участник Авачинского лыжного марафона скончался от полученных во время забега травм
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Камчатка». По информации источника, на соревнованиях спортсмен представлял Краснодар, однако ранее проживал на Камчатском полуострове. Более подробной информации об обстоятельствах произошедшего пока нет.
27-й Авачинский лыжный марафон прошёл 18 апреля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова.
Ранее сообщалось, что Казакевич выиграла Авачинский лыжный марафон на 60 км.