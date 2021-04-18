Источник: участник Авачинского лыжного марафона скончался от полученных во время забега травм

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Один из участников Авачинского лыжного марафона скончался из-за травм, полученных в результате падения на трассе.
Источник: участник Авачинского лыжного марафона скончался от полученных во время забега травм
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Камчатка». По информации источника, на соревнованиях спортсмен представлял Краснодар, однако ранее проживал на Камчатском полуострове. Более подробной информации об обстоятельствах произошедшего пока нет.

27-й Авачинский лыжный марафон прошёл 18 апреля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова. 

Ранее сообщалось, что Казакевич выиграла Авачинский лыжный марафон на 60 км.

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