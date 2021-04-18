Источник: участник Авачинского лыжного марафона скончался от полученных во время забега травм

Один из участников Авачинского лыжного марафона скончался из-за травм, полученных в результате падения на трассе.

Об этом сообщает ИА «Камчатка». По информации источника, на соревнованиях спортсмен представлял Краснодар, однако ранее проживал на Камчатском полуострове. Более подробной информации об обстоятельствах произошедшего пока нет.

27-й Авачинский лыжный марафон прошёл 18 апреля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова.

Ранее сообщалось, что Казакевич выиграла Авачинский лыжный марафон на 60 км.