Казакевич выиграла Авачинский лыжный марафон на 60 км

Биатлонистка Ирина Казакевич одержала победу в Авачинском лыжном марафоне на 60 км.

Казакевич преодолела дистанцию за 2 часа 59 минут 15 секунд.

Второе место заняла Наталья Гербулова. На третьей позиции — Тамара Воронина.

В мужских соревнованиях победу одержал Константин Главатских, преодолев дистанцию за 2 часа 34 минуты 44 секунды. Второе место занял Сергей Турышев. На третьей позиции — Рауль Шакирзянов.

В Байкальском лыжном марафоне на 30 км российская биатлонистка Ольга Зайцева стала 12-й.

Ранее в IBU объяснили, что мешает полному восстановлению СБР в правах.