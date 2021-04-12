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В IBU объяснили, что мешает полному восстановлению СБР в правах

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Полноправное членство Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) будет восстановлено лишь после того, когда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет признано соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В IBU объяснили, что мешает полному восстановлению СБР в правах
  • Reuters

«Сегодня состоялось заседание рабочей группы по общим критериям IBU и СБР. На нём обсуждалась дорожная карта возвращения СБР полноправного членства в международной организации. Понятно, что, согласно критериям восстановления IBU, СБР не может стать полноправным членом до тех пор, пока РУСАДА не будет признано соответствующим кодексу WADA», — цитирует слова представителя пресс-службы WADA ТАСС.

Ограничение в правах СБР наступило в 2017 году в результате серии нарушений, связанных с антидопинговыми правилами. 

Ранее Польховский объяснил свой уход с поста главного тренера сборной России по биатлону.

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