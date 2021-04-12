В IBU объяснили, что мешает полному восстановлению СБР в правах

Полноправное членство Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) будет восстановлено лишь после того, когда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет признано соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Сегодня состоялось заседание рабочей группы по общим критериям IBU и СБР. На нём обсуждалась дорожная карта возвращения СБР полноправного членства в международной организации. Понятно, что, согласно критериям восстановления IBU, СБР не может стать полноправным членом до тех пор, пока РУСАДА не будет признано соответствующим кодексу WADA», — цитирует слова представителя пресс-службы WADA ТАСС.

Ограничение в правах СБР наступило в 2017 году в результате серии нарушений, связанных с антидопинговыми правилами.

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