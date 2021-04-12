В IBU объяснили, что мешает полному восстановлению СБР в правах
- Reuters
«Сегодня состоялось заседание рабочей группы по общим критериям IBU и СБР. На нём обсуждалась дорожная карта возвращения СБР полноправного членства в международной организации. Понятно, что, согласно критериям восстановления IBU, СБР не может стать полноправным членом до тех пор, пока РУСАДА не будет признано соответствующим кодексу WADA», — цитирует слова представителя пресс-службы WADA ТАСС.
Ограничение в правах СБР наступило в 2017 году в результате серии нарушений, связанных с антидопинговыми правилами.
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