Польховский объяснил свой уход с поста главного тренера сборной России по биатлону

Валерий Польховский объяснил, почему решил покинуть пост главного тренера сборной России по биатлону.

«Я уже выписался из больницы и чувствую себя нормально, но работать в следующем сезоне не смогу. О своём решении я сообщил вчера на заседании правления СБР. Должность главного тренера нужно обязательно оставить в команде. Нужен человек, который сможет связать все звенья в одну цепочку. Надеюсь, удастся найти хорошего кандидата на эту должность», — цитирует Польховского «Спорт-Экспресс».

67-летний Польховский возглавил сборную России перед сезоном-2020/21. На протяжении всего сезона у специалиста возникали проблемы со здоровьем, из-за чего ему приходилось пропускать этапы Кубка мира.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Редькин выразил готовность возглавить сборную России.