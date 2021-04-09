Польховский объяснил свой уход с поста главного тренера сборной России по биатлону

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Валерий Польховский объяснил, почему решил покинуть пост главного тренера сборной России по биатлону.
Польховский объяснил свой уход с поста главного тренера сборной России по биатлону
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Я уже выписался из больницы и чувствую себя нормально, но работать в следующем сезоне не смогу. О своём решении я сообщил вчера на заседании правления СБР. Должность главного тренера нужно обязательно оставить в команде. Нужен человек, который сможет связать все звенья в одну цепочку. Надеюсь, удастся найти хорошего кандидата на эту должность», — цитирует Польховского «Спорт-Экспресс».

67-летний Польховский возглавил сборную России перед сезоном-2020/21. На протяжении всего сезона у специалиста возникали проблемы со здоровьем, из-за чего ему приходилось пропускать этапы Кубка мира. 

Ранее олимпийский чемпион Евгений Редькин выразил готовность возглавить сборную России.

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