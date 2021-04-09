Олимпийский чемпион Редькин выразил готовность возглавить сборную России

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин поделился своим мнением по поводу ухода Валерия Польховского с поста главного тренера национальной команды России.

«Очень жаль, что Валерий Польховский вынужден покинуть пост главного тренера. Я думаю, это действительно могло быть связано только со здоровьем, а не с результатами команды. Кто бы смог занять пост главного тренера сборной России? Я бы очень смог. К сожалению, меня никто не рассматривает и пока ничего не предлагали, а я бы очень хотел возглавить сборную», — заявил Редькин «Чемпионату».

67-летний Польховский возглавил сборную России перед сезоном-2020/21. На протяжении всего сезона у специалиста возникали проблемы со здоровьем, из-за чего ему приходилось пропускать этапы Кубка мира.

Ранее Васильев выразил мнение, что сборной России не нужен главный тренер вместо Польховского.