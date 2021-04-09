Васильев считает, что сборной России не нужен главный тренер вместо Польховского

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал информацию о том, что Валерий Польховский покинет пост главного тренера национальной сборной России по биатлону.
Васильев считает, что сборной России не нужен главный тренер вместо Польховского
  • РИА Новости

«Никакой конспирологии нет. У Польховского действительно есть проблемы со здоровьем. Валерий Николаевич уже на чемпионате мира не чувствовал себя хорошо. Здесь всё исключительно по объективным причинам: он не может больше исполнять обязанности главного тренера. Не надо искать никакого подвоха. Кто должен стать главным тренером? Никто. Работа главного тренера, как и обычного тренера, подразумевает под собой длительный процесс. Невозможно за год кого-то подготовить или наладить процессы. В олимпийский год всё должно оставаться так, как есть: без главного тренера. Может, кто-то должен номинально занять эту должность. Нет необходимости специально искать главного тренера. Старших тренеров, которые сейчас отвечают за женскую и мужскую команды, нужно просто усилить. В каждой из команд сделать две группы, чтобы обеспечить определённую конкуренцию. И идти двумя разными методиками — какая-то из них может выиграть», — цитирует Васильева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Губерниев отреагировал на уход Польховского из сборной России.

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