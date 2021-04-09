Губерниев отреагировал на уход Польховского из сборной России
- РИА Новости
«Я хочу пожелать здоровья Валерию Николаевичу, потому что причина его ухода именно в этом. Он много сделал для биатлона. Я надеюсь, что мы продолжим сотрудничество», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Комментатор выразил надежду, что в сборную России пригласят авторитетного тренера.
«Надеемся, что сейчас пригласят действительно авторитетного педагога, чтобы мы прогрессировали к Олимпийским играм. Мы говорим про здоровье, тут не до Олимпиады. Такое решение напрашивалось», — сказал он.
Валерий Польховский возглавил сборную перед сезоном-2020/21. В ходе сезона у тренера возникали проблемы со здоровьем, из-за чего ему приходилось пропускать этапы Кубка мира.
Ранее сообщалось, что Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону.