Губерниев отреагировал на уход Польховского из сборной России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уходе Валерия Польховского с поста главного тренера сборной России по биатлону.

«Я хочу пожелать здоровья Валерию Николаевичу, потому что причина его ухода именно в этом. Он много сделал для биатлона. Я надеюсь, что мы продолжим сотрудничество», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Комментатор выразил надежду, что в сборную России пригласят авторитетного тренера.

«Надеемся, что сейчас пригласят действительно авторитетного педагога, чтобы мы прогрессировали к Олимпийским играм. Мы говорим про здоровье, тут не до Олимпиады. Такое решение напрашивалось», — сказал он.

Валерий Польховский возглавил сборную перед сезоном-2020/21. В ходе сезона у тренера возникали проблемы со здоровьем, из-за чего ему приходилось пропускать этапы Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону.