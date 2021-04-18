СМИ: У «Ахмата» может появиться новый спонсор
- © Пресс-служба ФК "Ахмат"
По информации Eurostavka, во время встречи обсуждались три ключевых сценария помощи «Ахмату»: субсидии со стороны государства, привлечение к финансированию госкорпораций и налоговые вычеты.
Источник отмечает, что наиболее вероятным сценарием является появление нового спонсора в лице госкорпорации.
Сообщается, что «Ахмат» планирует решить этот вопрос через администрацию президента России.
Объём необходимых средств для поддержания жизни грозненского клуба определён в размере от 1 млрд рублей до 1,4 млрд рублей.
Напомним, что в декабре прошлого года Министерство финансов США ввело новые санкции против главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, которые затронули его активы и связанные с ним организации, в том числе «Ахмат».
Ранее сообщалось, что «Ахмат» победил «Химки» в матче РПЛ.