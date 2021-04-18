«Спартак» представил ролик к 99-летию клуба

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Пресс-служба московского «Спартака» подготовила ролик к 99-летию клуба.
«Спартак» представил ролик к 99-летию клуба
  • © spartak.com

«Сегодня наш клуб празднует день рождения. Красно-белым — 99 лет! 18 апреля 1922 года свой первый матч провёл Московский кружок спорта (МКС) — предшественник спартаковцев. Спасибо миллионам болельщиков по всему миру, ради которых существует «Спартак». Ваша поддержка бесценна! С нашим днём рождения, красно-белые!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале московского клуба.

18 апреля состоится матч 26-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Уфа». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее Чалов поделился ожиданиями от матча «Сочи» — ЦСКА.

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