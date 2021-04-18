Чалов поделился ожиданиями от матча «Сочи» — ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Мы не ждём простой игры. У «Сочи» поставлен неплохой футбол, они отобрали очки у многих претендентов на высокие места и сами борются за еврокубки. В прошлый раз мы тоже выиграли в Сочи с трудом — 3:2. Могу ли кого-то выделить? Нет, у них в целом очень хороший подбор сильных футболистов», — цитирует Чалова пресс-служба ЦСКА.

Матч «Сочи» — ЦСКА состоится 18 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало игры в 16:30 мск.

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