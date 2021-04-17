Агент футболиста ЦСКА Зайнутдинова рассказал о состоянии игрока
- РИА Новости
«Бахтиёр восстанавливается. Пока он не тренируется даже по индивидуальной программе. Сроки восстановления пока неизвестны, впереди его снова ждёт МРТ», — цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».
До этого появилась информация о повреждении футболиста после его возвращения из расположения из сборной Казахстана.
В этом сезоне Зайнутдинов провёл 29 матчей в составе армейцев, забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что перенесено время начала матча 29-го тура ЦСКА — «Краснодар».