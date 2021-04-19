Зайцев считает, что ледовые шоу негативно влияют на спортивную карьеру фигуристов

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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Александр Зайцев объяснил, как участие в ледовых шоу сказывается на спортивных результатах фигуристов.
Зайцев считает, что ледовые шоу негативно влияют на спортивную карьеру фигуристов
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Спортсменов немного сбивают шоу. Зачем, грубо говоря, ломаться и получать травмы в спорте, если можно выступать в шоу, хорошо себя в них чувствовать и ещё получать гонорар? Это всегда была беда у американцев. Как только у них кто-то выигрывал медаль, то сразу уходил в балет на льду и прочие шоу. Мы сейчас тоже от этого немного страдаем», — сказал Зайцев в беседе с RT.

Он также объяснил, что долго выступать и добиваться успехов в парном катании мешает чрезмерная сложность этого вида фигурного катания.

«Сложно поддерживать так долго форму. Парное катание само по себе сложно, и оно всё время усложняется», — отметил бывший спортсмен.

Ранее Зайцев объяснил, почему у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского не получилось выиграть ЧМ.

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