Двукратный олимпийский чемпион Зайцев объяснил, почему у Бойковой и Козловского не получилось выиграть ЧМ

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Зайцев поделился мнением о том, почему Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому не удалось одержать победу на чемпионате мира в Стокгольме.
Двукратный олимпийский чемпион Зайцев объяснил, почему у Бойковой и Козловского не получилось выиграть ЧМ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Они знали, что могут быть первыми, и пытались это подтвердить. Завоевать золото — это одно, а удержать — уже совсем другое. Когда борешься за что-то, то есть кого обыгрывать и за кем тянуться. Когда ты первый — над тобой только небо. Нужно придумать себе свои трудности, чтобы их преодолевать, а иначе все нижестоящие начнут за тебя цепляться», — сказал Зайцев RT.

Ранее он заявил, что для фигуристов самым сложным считается первый сезон после громкой победы.

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