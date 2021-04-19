Двукратный олимпийский чемпион Зайцев объяснил, почему у Бойковой и Козловского не получилось выиграть ЧМ
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«Они знали, что могут быть первыми, и пытались это подтвердить. Завоевать золото — это одно, а удержать — уже совсем другое. Когда борешься за что-то, то есть кого обыгрывать и за кем тянуться. Когда ты первый — над тобой только небо. Нужно придумать себе свои трудности, чтобы их преодолевать, а иначе все нижестоящие начнут за тебя цепляться», — сказал Зайцев RT.
Ранее он заявил, что для фигуристов самым сложным считается первый сезон после громкой победы.