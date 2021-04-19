Зайцев: для фигуристов самым сложным считается первый сезон после громкой победы

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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Александр Зайцев рассказал, с какими сложностями могут столкнуться чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов в следующем сезоне.
Зайцев: для фигуристов самым сложным считается первый сезон после громкой победы
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Вообще-то, самым сложным для фигуристов считается первый сезон после громкой победы. Когда выигрываешь, то от тебя потом ждут сверхрезультата. Нужно идти дальше — и нельзя останавливаться. Второй год из-за этого становится показательным. Спортсмен только добился чего-то, а публика уже хочет продолжения. Суметь выстоять в такой ситуации бывает очень сложно, но молодые ребята должны справиться», — сказал Зайцев RT.

Ранее он объяснил, почему не удивился победе Мишиной и Галлямова на чемпионате мира.

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