Зайцев: для фигуристов самым сложным считается первый сезон после громкой победы
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«Вообще-то, самым сложным для фигуристов считается первый сезон после громкой победы. Когда выигрываешь, то от тебя потом ждут сверхрезультата. Нужно идти дальше — и нельзя останавливаться. Второй год из-за этого становится показательным. Спортсмен только добился чего-то, а публика уже хочет продолжения. Суметь выстоять в такой ситуации бывает очень сложно, но молодые ребята должны справиться», — сказал Зайцев RT.
Ранее он объяснил, почему не удивился победе Мишиной и Галлямова на чемпионате мира.