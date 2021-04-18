Дубль Месси помог «Барселоне» победить «Атлетик» и в 31-й раз завоевать Кубок Испании

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Каталонская «Барселона» одержала победу над «Атлетиком» из Бильбао в финале Кубка Испании по футболу сезона-2020/21.

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счётом 4:0 в пользу номинальных гостей.

Победу «Барселоне» принесли голы Антуана Гризманна, Фрэнки де Йонга, и Лионеля Месси, оформившего дубль.

Таким образом, «Барселона» впервые с 2018 года и в 31-й раз в истории завоевала Кубок Испании. Каталонская команда является рекордсменом турнира по данному показателю. «Атлетик» побеждал в Кубке Испании 23 раза, что является вторым показателем, но не завоёвывал трофей с 1984 года.

Ранее сообщалось, что «Сосьедад» обыграл «Атлетик» и завоевал Кубок Испании по футболу сезона-2019/20.

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