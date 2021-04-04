«Сосьедад» обыграл «Атлетик» и завоевал Кубок Испании по футболу

Короткая ссылка
«Реал Сосьедад» одержал победу над «Атлетиком» из Бильбао в перенесённом финале Кубка Испании по футболу сезона-2019/20.

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась с счётом 1:0 в пользу «Сосьедада».

Победу команде из Сан-Себастьяна, принёс гол Микеля Оярсабаля, реализовавшего пенальти на 63-й минуте.

Для «Сосьедада» это третья в истории победа в Кубке Испании.

Финал сезона-2019/20 между «Атлетиком» и «Реалом Сосьедад» должен был пройти ещё в 2020 году, однако игра была перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

В текущем розыгрыше Кубка Испании «Атлетик» также пробился в финал, в котором 17 апреля сыграет с каталонской «Барселоной».

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Эйбар» и поднялся на второе место в Примере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить