«Сосьедад» обыграл «Атлетик» и завоевал Кубок Испании по футболу

«Реал Сосьедад» одержал победу над «Атлетиком» из Бильбао в перенесённом финале Кубка Испании по футболу сезона-2019/20.

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась с счётом 1:0 в пользу «Сосьедада».

Победу команде из Сан-Себастьяна, принёс гол Микеля Оярсабаля, реализовавшего пенальти на 63-й минуте.

Для «Сосьедада» это третья в истории победа в Кубке Испании.

Финал сезона-2019/20 между «Атлетиком» и «Реалом Сосьедад» должен был пройти ещё в 2020 году, однако игра была перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В текущем розыгрыше Кубка Испании «Атлетик» также пробился в финал, в котором 17 апреля сыграет с каталонской «Барселоной».

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Эйбар» и поднялся на второе место в Примере.