Мадридский «Реал» одержал победу над «Эйбаром» в матче 29-го тура испанской Примеры.

«Реал» обыграл «Эйбар» и поднялся на второе место в Примере.

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Реалу» принесли голы Марко Асенсио, отличившегося на 41-й минуте, и Карима Бензема, забившего на 73-й.

«Реал», набрав 63 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице Примеры, опередив «Барселону», в активе которой 62 очка и матч в запасе. «Эйбар» с 23 очками — на предпоследнем, 19-м месте.

В других матчах тура «Леванте» проиграл «Уэске» (0:2), а «Вильярреал» разгромил «Гранаду» (3:0).

Ранее появилась информация, что представители Холанда обсуждают возможный трансфер в «Реал».