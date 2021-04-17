Гончаренко — о ничьей с «Зенитом»: когда пошли изменения в составе, «Краснодар» потерял контроль

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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный исход матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Гончаренко — о ничьей с «Зенитом»: когда пошли изменения в составе, «Краснодар» потерял контроль
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«Футбол — это эмоции, а на этом стадионе они должны быть. Была яркая игра, которая всем нравится. До своих замен мы великолепно смотрелись, держали игру под контролем. Но когда пошли изменения в составе, мы потеряли контроль и вернулся «Зенит» в игру», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Он отметил, что у «Зенита», в свою очередь, после замен вышли менее классные, но более подвижные футболисты.

«Они видоизменили игру, добавили больше движения, из-за чего нам стало сложнее. В этом матче у нашей команды был характер, была атака. Моментами была не очень хорошая оборона, но это только моментами», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» упустил победу над «Зенитом» в матче РПЛ, ведя в счёте с разницей в два мяча.

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