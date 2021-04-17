Киевское «Динамо» впервые с 2018 года победило «Шахтёр» в чемпионате Украины

Киевское «Динамо» одержало победу над донецким «Шахтёром» в матче 22-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Встреча, прошедшая в Киеве на НСК «Олимпийский», завершилась со счётом 1:0 в пользу номинальных гостей.

Победу «Динамо» принёс гол Карлоса де Пены, реализовавшего пенальти на 34-й минуте.

«Динамо» впервые с августа 2018 года сумело одержать победу над «Шахтёром» в рамках чемпионата Украины. В предыдущих восьми встречах дважды была зафиксирована ничья, ещё шесть раз победу одержала донецкая команда.

«Динамо», главным тренером которого является экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу, с 55 очками возглавляет турнирную таблицу УПЛ, «Шахтёр» с 45 очками — второй.

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