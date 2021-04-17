Киевское «Динамо» впервые с 2018 года победило «Шахтёр» в чемпионате Украины

Короткая ссылка
Киевское «Динамо» одержало победу над донецким «Шахтёром» в матче 22-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ).
Киевское «Динамо» впервые с 2018 года победило «Шахтёр» в чемпионате Украины
  • @DynamoKyiv
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Киеве на НСК «Олимпийский», завершилась со счётом 1:0 в пользу номинальных гостей.

Победу «Динамо» принёс гол Карлоса де Пены, реализовавшего пенальти на 34-й минуте.

«Динамо» впервые с августа 2018 года сумело одержать победу над «Шахтёром» в рамках чемпионата Украины. В предыдущих восьми встречах дважды была зафиксирована ничья, ещё шесть раз победу одержала донецкая команда.

«Динамо», главным тренером которого является экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу, с 55 очками возглавляет турнирную таблицу УПЛ, «Шахтёр» с 45 очками — второй.

Ранее украинский тренер Ребров заявил, что не готов работать в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить