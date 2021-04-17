«Челси» победил «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии

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Лондонский «Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 1/2 финала Кубка Англии по футболу.
«Челси» победил «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне на «Уэмбли», завершилась со счётом 1:0 в пользу номинальных хозяев поля.

Победу «Челси» принёс гол Хакима Зиеша, забившего на 55-й минуте с передачи Тимо Вернера.

Таким образом, «Челси» впервые с 2018 года вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с победителем противостояния «Лестер Сити» — «Саутгемптон».

«Челси» является восьмикратным обладателем Кубка Англии, последний из которых был завоёван в сезоне-2017/18.

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