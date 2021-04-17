Кейн опередил Фаулера в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

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Нападающий лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
Кейн опередил Фаулера в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
  • Reuters

Благодаря двум мячам в матче 32-го тура с ливерпульским «Эвертоном» в общей сложности в активе Кейна стало 164 гола за карьеру в АПЛ.

Таким образом, он вышел на седьмое место в истории лиги по данному показателю, опередив Робби Фаулера, на счету которого 163 мяча.

Кейн также вышел на первое место в гонке бомбардиров текущего сезона — в его активе 21 мяч против 19 у его ближайшего преследователя — Мохаммеда Салаха из «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что дубли Кейна и Сигурдссона помогли «Тоттенхэму» и «Эвертону» сыграть вничью в АПЛ.

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