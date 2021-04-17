Дубли Кейна и Сигурдссона помогли «Тоттенхэму» и «Эвертону» сыграть вничью в АПЛ

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Ливерпульский «Эвертон» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Дубли Кейна и Сигурдссона помогли «Тоттенхэму» и «Эвертону» сыграть вничью в АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на «Гудисон Парк», завершилась со счётом 2:2.

«Тоттенхэм» забил первым. На 27-й минуте отличился Гарри Кейн.

«Эвертон» ответил голом Гилфи Тора Сигурдссона, реализовавшего пенальти на 31-й минуте, а на 62-й минуте исландский хавбек вывел хозяев поля вперёд.

Уже спустя шесть минут, на 68-й минуте встречи, Кейн забил во второй раз, тем самым сравняв счёт.

«Тоттенхэм» с 50 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» с 49 очками — восьмой.

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