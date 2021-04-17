Жиго: Тедеско может добиться успеха даже в самых больших командах

Короткая ссылка
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго высказался о нынешнем главном тренере красно-белых Доменико Тедеско.
Жиго: Тедеско может добиться успеха даже в самых больших командах
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Какой клуб достоин возглавить Доменико Тедеско, кроме «Спартака»? Марсельский «Олимпик»! Доменико — большой профи. Я думаю, он сможет добиться успеха даже в самых больших командах», — цитирует Жиго клубная пресс-служба.

Тедеско возглавляет «Спартак» с осени 2019 года. В декабре 2020 года немецкий тренер объявил, что покинет московский клуб по окончании сезона-2020/21.

Ранее в «Спартаке» иронично отреагировали на слухи об интересе к португальским тренерам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить