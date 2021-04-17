Жиго: Тедеско может добиться успеха даже в самых больших командах

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго высказался о нынешнем главном тренере красно-белых Доменико Тедеско.

«Какой клуб достоин возглавить Доменико Тедеско, кроме «Спартака»? Марсельский «Олимпик»! Доменико — большой профи. Я думаю, он сможет добиться успеха даже в самых больших командах», — цитирует Жиго клубная пресс-служба.

Тедеско возглавляет «Спартак» с осени 2019 года. В декабре 2020 года немецкий тренер объявил, что покинет московский клуб по окончании сезона-2020/21.

Ранее в «Спартаке» иронично отреагировали на слухи об интересе к португальским тренерам.