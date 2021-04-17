Туктамышева: для нас очень важно, что на командном ЧМ был российский флаг

Капитан сборной России на командном чемпионате мира Елизавета Туктамышева поделилась своими эмоциями от победы своего коллектива на турнире в Японии.

«Для нас очень важно, что здесь был российский флаг. Сегодня был великий момент для нашей команды — мы услышали гимн страны. Это значит для нас очень много. Это были последние соревнования в сезоне. Хотелось поставить жирную точку и хорошо выступить. Это настоящий праздник. А в этом году — двойной праздник, потому что сезон был очень сложным», — сказала Туктамышева.

Россия лишена права на государственную символику, флаг и гимн, на чемпионатах мира и Олимпиаде. Турнир в Японии носит статус командного чемпионата мира неофициально, потому символика была разрешена.

Сборная России выиграла турнир в Японии, набрав 125 баллов. Второе место у команды США (110), Япония стала третьей (107).

Ранее Туктамышева призналась, что сейчас ей прыгать аксель проще, чем в детстве.